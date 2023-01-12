Монитор Philips UltraWide 40B1U5601H оценен в £ 740

Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью UltraWide 40B1U5601H, в основе которой лежит 40-дюймовая 8-битная IPS-панель с разрешением 3440:1440 пикселей и кадровой частотой 120 Гц. Новинка также характеризуется поддержкой Windows Hello, яркостью 300 кд/м2, временем отклика в 4 мс (GtG), 102% охватом цветовой палитры NTSC и 121% охватом sRGB, точностью цветопередачи Delta E < 2, разъемами HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и USB Type-C с функцией DisplayPort и подачей до 100 Вт энергии, KVM-переключателем, 5-Мп веб-камерой, двумя 2-Вт динамиками, микрофоном с шумоподавлением и LAN-разъёмом. Цена монитора составляет 740 фунтов стерлингов.