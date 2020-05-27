Монитор Redmi Display 1A оценен в 70 долларов

Принадлежащий Xiaomi бренд Redmi представил свой первый монитор Redmi Display 1A, который получил 23,8-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 1920:1080 точек. Новинка также характеризуется тонкими рамками, яркостью 250 кд/м2, динамической контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали до 178 градусов, временем отклика 6 мс, частотой обновления 60 Гц, интерфейсами HDMI и D-Sub, технологией Low Blue Light для снижения нагрузки на глаза пользователя, энергопотреблением 24 Вт и трехлетней гарантией. Ориентировочная цена Redmi Display 1A составляет 70 долларов.