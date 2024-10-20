Монитор Redmi Monitor G27Q 2025 оценен в $135

Компания Xiaomi объявила о выпуске доступного игрового монитора Redmi Monitor G27Q Multi-function Stand Edition 2025, который уже доступен для покупки на китайской площадке JD.com по цене в 135 долларов. Новинка также характеризуется 27-дюймовой матрицей Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек, углами обзора 178°, временем отклика GtG 1 мс, кадровой частотой до 180 Гц, 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 100% охватом цветового пространства sRGB, значением DeltaE менее 2 единиц, подставкой с возможностью регулировки панели, двумя интерфейсами DisplayPort 1.4 и двумя портами HDMI 2.0.