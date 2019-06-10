Монитор Samsung C27RG5 имеет частоту обновления 240 Гц

Компания Samsung Electronics пополнила ассортимент мониторов 27-дюймовой изогнутой моделью C27RG5, которая предназначена для геймеров. Новинка характеризуется VA-панелью с поддержкой технологии G-Sync, частотой обновления 240 Гц, разрешением 1920:1080 пикселей, радиусом кривизны 1500R, статической контрастностью 3000:1, максимальной яркостью 300 кд/м2, углами обзора 178°, временем отклика 4 мс, одним интерфейсом DisplayPort 1.2, двумя HDMI 2.0 и разъемом для наушников. Подставку можно регулировать в пределах от -2° до 15°. Цена монитора составляет 400 долларов.