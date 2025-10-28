Представлен 400-Гц монитор HKC UG27EQ

Компания HKC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью UG27EQ, которая получила 27-дюймовую матрицу Ultra Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 400 Гц, временем отклика GTG 0,5 мс с включенной функцией DIC, 98% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 130% охватом цветовой гаммы sRGB, плотностью пикселей 109 PPI, новой технологией устранения размытости и отдельным режимом для шутеров от первого лица (FPS) с подавлением вспышек и ярких бликов. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 280 долларов.