Представлен 400-Гц монитор HKC UG27EQ

Компания HKC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью UG27EQ, которая получила 27-дюймовую матрицу Ultra Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 400 Гц, временем отклика GTG 0,5 мс с включенной функцией DIC, 98% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 130% охватом цветовой гаммы sRGB, плотностью пикселей 109 PPI, новой технологией устранения размытости и отдельным режимом для шутеров от первого лица (FPS) с подавлением вспышек и ярких бликов. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 280 долларов.

GIGABYTE представила геймерский монитор AORUS FO27Q5P…
Компания GIGABYTE официально анонсировала флагманский дисплей AORUS FO27Q5P — один из первых в мире игров…
Представлен 144-Гц монитор MSI PRO MP243L E14 …
Компания MSI пополнила ассортимент мониторов моделью PRO MP243L E14, которая получила 23,8-дюймовую IPS-м…
Представлен 200-Гц монитор Redmi G27Q 2026 …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Redmi G27Q 2026, которая получила 27-дюйм…
Представлен представлен 310-Гц монитор Philips Evnia 25M2N32…
Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Evnia 25M2N3200U, которая основана на…
Монитор Redmi Monitor A24 Multi-Function Stand Edition 2026 …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных мониторов моделью Redmi Monitor A24 Multi-Function Stand …
LG представила изогнутый монитор UltraWide 49U950A-W…
Компания LG пополнила ассортимент изогнутых мониторов моделью UltraWide 49U950A-W, которая основана на 49…
ASUS выпустила первый в мире 8К-дисплей с HDR…
Компания ASUS, известная своими комплектующими и периферией для ПК, представила флагманский монитор ProAr…
Монитор Samsung Odyssey G7 G75F оценен в 1200 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент мониторов моделью Odyssey G7 G75F, которая получила 40-дюймовую из…
Игровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27QXA обзор и тесты
Игровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тесты
Игровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тесты
GIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 ГцGIGABYTE MO34WQC2 обзор и тесты QD-OLED монитора 240 Гц
HIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офисаHIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офиса
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor