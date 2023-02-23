Монитор Samsung Odyssey Neo G7 выходит в Европе

Компания Samsung представила в Европе геймерский монитор Odyssey Neo G7, который ранее вышел в Южной Корее и на Тайване. Новинка доступна для предзаказа в Великобритании по цене в 900 фунтов стерлингов, а бесплатным бонусом для покупателей станет портативный SSD Samsung T7 вместимостью 1 ТБ.

Напомним, что монитор характеризуется 43-дюймовой QLED-матрицей с технологией Quantum Matrix и подсветкой Mini-LED, разрешением 3840:2160 точек, временем отклика в 1 мс, частотой обновления 144 Гц, поддержкой VESA DisplayHDR600 и HDR10+, вертикальным и горизонтальным углами обзора 178 градусов, поддержкой технологии синхронизации AMD FreeSync Premium Pro, платформами Gaming Hub и Samsung Smart Hub для потоковых игровых и видеосервисов, двумя динамиками мощностью по 20 Вт, одним разъемом DisplayPort 1.4, двумя HDMI 2.1, двумя USB 3.0 и одним LAN, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2, а также регулируемой подставкой.