Монитор Samsung Odyssey OLED G6 появился в продаже

Компания Samsung выпустила в продажу игровой монитор Odyssey OLED G6, который был представлен в начале года. Новинка характеризуется 27-дюймовой QD-OLED матрицей с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD), кадровой частотой 500 Гц, временем отклика от серого к серому 0,03 мс, поддержкой технологий AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-SYNC, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500, пиковой яркостью 1000 нит, сертификатом Pantone Validated, технологией OLED Safeguard+ для уменьшения риска выгорания и антибликовой технологией Glare Free. Монитор доступен для покупки на дебютном сингапурском рынке по эквивалентной цене в 1130 долларов.