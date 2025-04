Монитор Thunderobot Zero UW165 Epic оценили в 120 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры выпустили в продажу геймерские мониторы Thunderobot Zero Q360 Epic и Zero UW165 Epic, которые обойдутся в 85 и 120 тысяч рублей соответственно. Первый получил 26,5-дюймовую панель QD-OLED с разрешением 2560:1440 пикселей, временем отклика 0,1 мс, кадровой частотой 360 Гц, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и 99% охватом DCI-P3, поддержкой Adaptive Sync, двумя интерфейсами HDMI 2.1, а также портами DisplyaPort 1.4 и USB-C с поддержкой обратной зарядки. Thunderobot Zero UW165 Epic отличается 31,5-дюймовой матрицей QD-OLED с разрешением 3840:2160 точек, частотой обновления 165 Гц, временем отклика 0,1 мс, поддержкой HDR, углами обзора 178 градусов, пиковой яркостью 1000 кд/м², технологиями Low Blue Light и Adaptive Sync, разъемами HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C, USB-хабом и настенным креплением VESA 75:75.