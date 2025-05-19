Представлен 610-Гц монитор ASUS ROG Strix Ace XG248QSG

Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ROG Strix Ace XG248QSG, которая получила 24,1-дюймовую матрицу Super TN с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 610 Гц в режиме разгона, временем отклика 0,1 мс, впечатляющей задержкой ввода в 0,8 мс, поддержкой фирменной технологии Extreme Low Motion Blur 2 для уменьшения размытости при сохранении яркости, 90-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, поддержкой технологий NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync, подставкой с возможностью регулировки угла наклона и поворота, а также высоты, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, 3.5-мм гнездом для наушников и уменьшенной на 30% площадью основания для экономии места. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.