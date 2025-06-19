Представлен 280-Гц монитор GIGABYTE MO27Q2A

Компания GIGABYTE пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MO27Q2A, которая получила 27-дюймовую матрицу QD-OLED с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 280 Гц, сертификатами VESA DisplayHDR True Black 400 и ClearMR 15000, поддержкой NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro, яркостью SDR 250 нит и пиковой яркостью HDR 1000 нит, точностью цветопередачи ΔE < 2, фирменной технологией AI OLED Care для уменьшения выгорания панели, графеновой термопленкой и безвентиляторной четырехсторонней системой охлаждения, двумя 5-Вт динамиками, регулируемой подставкой, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, полнофункциональным портом USB-C, двумя разъемами USB-A и одним USB-B, а также 3,5-мм аудиогнездом. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.