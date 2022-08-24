Монитор ViewSonic ColorPro VP2786-4K оценен в $1070

Компания ViewSonic дала старт продажам профессионального монитора ColorPro VP2786-4K, который был представлен полтора месяца назад. Новинка оценена в 1070 долларов. Монитор характеризуется 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 4K, Время отклика GtG равно 5 мс, частота обновления — 60 Гц.100-процентным охватом цветового пространства Adobe RGB, 98% охватом DCI-P3, 10-битной глубиной цвета, сертификатом Forga, который гарантирует соответствие изображению на дисплее и печатной копии, заводской калибровкой, показателем Delta E<2, съемным защитным козырьком от бликов, колесом ColorPro Wheel для управления и мониторинга цвета и оптимизации для работы с программой ColorPro Sense. Также отметим углы обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, контрастность 1300:1, динамическую контрастность 20 000 000:1 и яркость 350 кд/м2.

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