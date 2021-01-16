Монитор ViewSonic VA3456-MHDJ оценен в $350

Компания ViewSonic пополнила ассортимент широкоформатных мониторов моделью VA3456-MHDJ, которая станет доступна для покупки в этом месяце по цене в 350 долларов. Новинку оснастили 34-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3440:1440 пикселей, соотношением сторон 21:9, яркостью 420 кд/м2, кадровой частотой 75 Гц, поддержкой технологии AMD FreeSync для более плавного геймплея, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, двумя интерфейсами HDMI, одним DisplayPort, несколькими режимами работы, как «Игры», «Кинофильмы» или «Текст», 3,5-мм разъемом для наушников, размерами 817:513,3:201,5 мм и массой 9,2 кг.