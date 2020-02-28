Монитор ViewSonic VX2485-MHU получил порт USB Type-C

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VX2485-MHU, которая оценена в 200 долларов. Новинка характеризуется 23,8-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 1920:1080 точек, яркостью 250 кд/м2, типовой контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 80 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, временем отклика в режиме OD 5 мс, частотой обновления 75 Гц, интерфейсами D-Sub и HDMI 1.4, 3-Вт стереофоническими динамиками, симметричным портом USB Type-C для удобного подсоединения к ноутбуку, регулируемой подставкой, а также поддержкой технологии AMD FreeSync для более плавного игрового процесса.