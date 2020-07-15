Монитор Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor оценен в 400 евро

Компания Xiaomi выпустила в международную продажу игровой монитор Mi Curved Gaming Monitor 34, который ранее продавался только в Китае. Новинка характеризуется изогнутой 34-дюймовой панелью с радиусом кривизны 1500 мм, разрешением 3440:1440 пикселей, соотношением сторон 21:9, максимальной яркостью 300 кд/м², контрастностью 3000:1, 121-процентным охватом цветовой палитры sRGB, поддержкой технологии синхронизации частоты AMD Freesync для более плавной игры, двумя цифровыми интерфейсами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4 и 3,5 мм разъемом для наушников. Цена Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34 составляет 400 евро.