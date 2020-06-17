Монитор Xiaomi Mi Display будет стоить 300 долларов

Компания Xiaomi объявила о том, что геймерский монитор Mi Display появится в продаже уже сегодня по цене в 300 долларов. Новинка характеризуется 27-дюймовой IPS-панелью с частотой обновления 165 Гц, разрешением 2560:1440 пикселей, временем отклика 4 мс, пиковой яркостью 400 кд/м2, сертификатом Display HDR 400, 95-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой расширенного динамического диапазона, поддержкой технологий адаптивной синхронизации AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync, портами USB 3.0, интерфейсами DisplayPort и HDMI, 3,5-мм разъемом для наушников и 3-летней гарантией.