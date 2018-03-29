Монитор Xiaomi Mi TV 4S оснастили качественным дисплеем размером 55 дюймов

Анонсирован «умный» монитор Xiaomi Mi TV 4S. Аппарат получил 55 -дюймовый экран с разрешением 3840 * 2160 пикселей. В основе устройства лежит процессор Amlogic с четырьмя вычислительными ядрами ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,5 ГГц. Углы обзора достигают 178 градусов по вертикали и горизонтали. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth, сетевой Ethernet-контроллер, три разъёма HDMI, два порта USB и интерфейс S-PDIF. Продажи новинки ожидаются уже в первых числах апреля по цене 480 долларов США.