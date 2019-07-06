В новинках предусмотрены функции защиты пользователей. Всплывающую веб-камеру Windows Hello с технологией распознавания лиц можно скрыть, когда она не используется. Режим Low Blue Mode снижает нагрузку на глаза, а эргономичная подставка SmartErgoBase позволяет размещать монитор на нужной высоте и под самым удобным углом. Новые мониторы также защищают окружающую среду благодаря энергосберегающему датчику PowerSensor, а в их конструкции используется 85% переработанного пластика, не содержащего ПВХ/БФР, ртути и свинца.Мониторы оснащены IPS-матрицей с широкими углами обзора. Они подойдут для работы графических дизайнеров, инженеров САПР, фотографов и видеомонтажеров. Дисплей Philips 272B7QUBHEB имеет разрешение CrystalClear Quad HD и использует технологию Ultra Wide-Color для большей насыщенности цветов.Мониторы Philips 241B7QUBHEB и Philips 272B7QUBHEB оснащены встроенной док-станцией USB с технологией DisplayLink, которая обеспечивает универсальную репликацию портов. Благодаря этому пользователи могут быстро и безопасно подключать ноутбук к сети, передавать файлы, смотреть видео через один USB-кабель с коннекторами Type-C и Type-A. Все периферийные устройства, включая клавиатуру, мышь и Ethernet-кабель RJ-45, подключаются к док-станции, что уменьшает количество необходимых проводов. Разъём DisplayPort позволяет соединить при помощи одного кабеля несколько дисплеев с высоким разрешением. Кроме того, технология высокоскоростной передачи данных USB 3.2 позволяет быстро заряжать ноутбук прямо от монитора.О стоимости новинки пока неизвестно.