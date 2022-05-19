Моноблок Acer Veriton Vero получил графику NVIDIA GeForce MX550

Компания Acer пополнила ассортимент моноблоков моделью Veriton Vero, которая работает под управлением ОС Windows 11. Новинку оснастили 24-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей, видеокартой NVIDIA GeForce MX550, чипом Intel Core i9 12-го поколения Alder Lake, до 64 ГБ ОЗУ DDR4-3200, двумя твердотельными накопителями M.2 до 2 ТБ, поддержкой Wi-Fi 6E (2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц) и Bluetooth 5.2, контроллером Gigabit Ethernet, 5-Мп веб-камерой, интерфейсом USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, сертификацией EPEAT Gold (на 30% выполнен из переработанного пластика) и комплектными клавиатурой и мышью из переработанного пластика. Моноблок станет доступен для покупки по цене от 800 долларов.