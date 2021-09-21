Моноблок HP Envy 34 получил 5K-дисплей

Компания HP пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью Envy 34, которая станет доступна для покупки в октябре по цене от 2000 долларов. Новинка характеризуется 34-дюймовым IPS-экраном с разрешением 5120:2160 пикселей, 98% охватом цветовой палитры DCI-P3 и яркостью 500 кд/м2, 8-ядерным чипом Intel Core i9-11900 поколения Rocket Lake c частотой от 2,5 ГГц до 5,2 ГГц в топовой конфигурации, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080, до 128 ГБ ОЗУ DDR4-2400, твердотельным накопителем M.2 PCIe NVMe до 2 ТБ, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth, аудиосистемой Bang & Olufsen с двумя динамиками, Ethernet-контроллером, съемной камерой разрешением 16 Мп, беспроводной зарядкой в подставке, шестью интерфейсами USB Type-A, двумя Thunderbolt 4, по одному USB Type-C и HDMI, 3,5-мм разъемом, ридером SD-карт и предустановленной ОС Windows 11 Home.