Моноблок HP Star 32 поддерживает беспроводную зарядку Qi для устройств

HP представила новый моноблок Star 32 с 31,5-дюймовым экраном 4K. Он покрывает 98% цветового пространства DCI-P3 и имеет сертификат HDR400.

Моноблок HP Star 32 оснащен процессором Core i5-12400T с 6 ядрами и 12 потоками с максимальной тактовой частотой 4,2 ГГц. Доступные комплектации включают 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем объемом 512 ГБ SSD PCIe 4.0. Моноблок укомплектован встроенной 5 мп камерой, поддерживающей вход в систему с помощью распознавания лиц. Есть разъем HDMI, порты USB-C, слот для SD-карт и стерео динамики мощностью 19 Вт. В основании монитора есть зарядная станция для беспроводной зарядки Qi-совместимых устройств.

Цена HP Star 32 составляет 1185 долларов.
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