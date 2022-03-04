Моноблок Huawei MateStation X появился в продаже

Компания Huawei выпустила в китайскую продажу моноблочный ПК MateStation X, который был представлен несколько дней назад. Новинка оценена в 2215 долларов. Моноблок оснащается 28,2-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 3840:2560 пикселей, соотношением сторон 3:2 и 98% охватом цветовой палитры P3, цельнометаллическим корпусом, тремя динамиками, 6-ядерным 12-поточным процессором AMD Ryzen 5 5600H, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем на 1 ТБ (M.2 NVMe), двумя интерфейсами USB-C, двумя разъемами USB-A,3,5-мм гнездом для наушников, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, комплектной беспроводной клавиатурой со встроенным сканером отпечатков пальцев, мышью Bluetooth и предустановленной операционной системой Windows 11.