Моноблок Lenovo Yoga 27 2024 оценен в 1100 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью Yoga 27 2024 AIO, которая уже доступна для предзаказа на домашнем для производителя китайском рынке.

Новинка характеризуется 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 8845HS, видеокартой NVIDIA RTX 4050, 27-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1440 пикселей, низким уровнем вредного излучения синего света, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и 95% пространства DCI-P3, возможностью работы в качестве монитора, подставкой с регулировкой высоты до 73 мм, угла наклона от -5° до 10° и разворотом в портретный режим, тремя режимами системы охлаждения с шумом менее 33 дБ, интерфейсами USB-A 3.2 Gen2, USB-А 2.0 и USB-C 3.2 Gen 2, гигабитным сетевым портом RJ45, разъемом DP 1,4 и 3,5-мм гнездом для наушников или колонок. Конфигурация со встроенной графикой, 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ оценена в 1100 долларов, а версия с RTX 4050 и накопителем на 2 ТБ обойдется в 1660 долларов.