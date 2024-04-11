Моноблок Lenovo Yoga 27 2024 оценен в 1100 долларов

Компания Lenovo пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью Yoga 27 2024 AIO, которая уже доступна для предзаказа на домашнем для производителя китайском рынке.

Новинка характеризуется 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 8845HS, видеокартой NVIDIA RTX 4050, 27-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1440 пикселей, низким уровнем вредного излучения синего света, 100% покрытием цветовой палитры sRGB и 95% пространства DCI-P3, возможностью работы в качестве монитора, подставкой с регулировкой высоты до 73 мм, угла наклона от -5° до 10° и разворотом в портретный режим, тремя режимами системы охлаждения с шумом менее 33 дБ, интерфейсами USB-A 3.2 Gen2, USB-А 2.0 и USB-C 3.2 Gen 2, гигабитным сетевым портом RJ45, разъемом DP 1,4 и 3,5-мм гнездом для наушников или колонок. Конфигурация со встроенной графикой, 32 ГБ ОЗУ и SSD на 1 ТБ оценена в 1100 долларов, а версия с RTX 4050 и накопителем на 2 ТБ обойдется в 1660 долларов.
Представлен 4K-монитор Philips 27E2F7903/27…
Бренд Philips представил монитор Philips 27E2F7903/27, который основан на 27-дюймовой IPS Black-матрице с…
98-дюймовый дисплей Samsung QE98C появился в продаже …
Компания Samsung выпустила в продажу профессиональный экран Samsung QE98C, который ориентирован на коммер…
Монитор LG UltraGear OLED 45GS95QE обойдется в 1700 долларов…
Компания LG объявила цену представленного в конце прошлого года монитора UltraGear OLED 45GS95QE. Новинка…
Монитор ASUS ROG PG32UCDM появился в продаже…
Компания ASUS наконец-то выпустила в продажу игровой монитор ROG PG32UCDM, который был представлен почти …
Представлен 240-Гц OLED-монитор LG 27GS95QE…
Компания LG пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью LG27GS95QE, которая оценена на дебютном ки…
Представлен 240-Гц монитор ViewSonic XG272-2K-OLED…
Компания ViewSonic пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью XG272-2K-OLED, которая основана на …
Моноблок Lenovo Yoga 27 2024 оценен в 1100 долларов …
Компания Lenovo пополнила ассортимент моноблочных ПК моделью Yoga 27 2024 AIO, которая уже доступна для п…
Представлен 180-Гц монитор AOC Gaming 24G4X …
Тайваньская компания AOC International пополнила ассортимент мониторов моделями Gaming 24G4X и Gaming 27G…
Игровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501FИгровой IPS монитор 100 Гц с доступной ценой. Обзор Digma Progress 27P501F
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor