Моноблок Shuttle X50V7U3 получил пассивное охлаждение

Компания Shuttle пополнила ассортимент моноблоков моделью X50V7U3, который, среди прочего, может похвастаться защитой от пыли и влаги по стандарту IP54. Новинку также оснастили 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1366:768 пикселей и поддержкой сенсорного управления, двухъядерным процессором Intel Core i3-8145U с возможностью одновременной обработки четырёх потоков инструкций, частотами от 2,1 ГГц до 3,9 ГГц и графикой Intel UHD, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2400, одним 2,5-дюймовым жестким диском и твердотельным модулем NVMe SSD формата M.2 2280, стереофоническими динамиками, 2 Мп камерой, модулями Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/aс и Bluetooth 4.2, портами USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, Gigabit Ethernet, пассивной системой охлаждения, а также интерфейсами D-Sub и HDMI 1.4a. Цена на моноблок стартует от 520 евро.

Комментарии и отзывы Shuttle X50V7U3
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