Моноблоки MSI серии AM272 разработаны для профессионалов

MSI анонсировала моноблок Modern AM272 Series All-in-One с новейшим ПО.

Моноблоки имеют эргономичный дизайн с панелью IPS, которая обеспечивает широкий угол обзора и улучшенное качество просмотра. Модели оснащаются процессорами Intel Core 12-го поколения и графикой Iris Xe, что позволяет легко и быстро работать в графикой, видео и другими рабочими приложениями. Серия MSI Modern AM272 имеет встроенную веб-камеру FHD с поддержкой Windows Hello для удобного и безопасного входа в систему. Моноблок MSI AM272 предлагает 27-дюймовую панель IPS со светодиодной подсветкой и разрешением 1920 x 1080 пикселей.

Стоимость и доступность моноблоков не раскрыта.

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