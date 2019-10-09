Montech выпускает новый Z3 ARGB 3 Pack системный вентилятор

Montech представляет свой новый высокопроизводительный 120-мм, 1200 об / мин системный вентилятор Z3 ARGB 3-в-1. В комплект поставки Z3 ARGB входят 3, 120-мм системных вентилятора ARGB, 1 концентратор вентилятора пульта дистанционного управления. Тажке имеет дополнительные высококачественные резиновые угловые накладки для дальнейшего снижения вибрации и шума. Система освещения Z3 ARGB не только управляется через концентратор вентиляторов Remote Control, но также совместима с материнскими платами Asus, Gigabyte, MSI и ASRock с поддержкой ARGB. Это делает Z3 ARGB чрезвычайно гибким со всеми решениями на рынке.