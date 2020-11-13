Montech выпустила корпус SKY One в стильном дизайне

К тому же, корпус Montech SKY One функционален, поддерживает радиаторы жидкостного охлаждения длиной до 360 мм, материнские платы форм-фактора E-ATX, ATX, Micro-ATX и Mini-ITX.
Максимальная высота кулера который можно установить в корпусе составляет 165 мм, а длина видеокарты до 400 мм. Для борьбы с пылью есть два пылевых фильтра.
Специальный кожух скрывает кабели и провода, а также накопители. На передней панели расположены два порта USB 3.0, USB Type-C, разъем для наушников и микрофона, а также LED-контроллер.
Корпус Montech SKY One будет доступен в черном и белом цвете по цене 89 долларов.