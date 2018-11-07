Mophie аккумулятор Juice Pack для Note 9

Аккумуляторы часто являются важными аксессуарами для смартфонов, и никто не делает батарейные блоки лучше, чем Mophie. Samsung Galaxy Note 9 уже оснащен огромным внутренним аккумулятором емкостью 4000 мАч, но если этого вам недостаточно, теперь вы можете купить Mio's Juice Pack для телефона.

Juice Pack оснащен батареей емкостью 2,525мАч и ультратонким корпусом, что позволяет сохранить низкий профиль Note 9. Он также обеспечивает защиту от ударов и имеет прорезиненные прокладки вокруг внутренней части, чтобы еще больше защитить ноту 9 в случае падения. Даже при включенном корпусе Note 9 по-прежнему работает с беспроводными зарядными устройствами и поддерживает быструю беспроводную зарядку, совместимом с Qi. Juice Pack для Note 9 доступен на официальном сайте Mophie за 99,95 долларов.