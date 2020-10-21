Mophie заряжает сразу четыре устройства

Беспроводные технологии постепенно становятся все более и более привлекательными, так что пользователь получает возможность практически полностью отказаться от проводов. Особенно это полезно в плане зарядки, так как устройство можно будет просто класть сверху панели, а не втыкать кабель. И специально для тех, кто владеет несколькими гаджетами, была придумана зарядка Mophie, которая заряжает сразу четыре устройства. Правда, стоит отметить, что речь идет о двух смартфонах и двух чехлах с наушниками беспроводного формата. Все же никто не даст вам возможность заряжать сразу четыре смартфона, так как на это нужно куда больше мощности. С другой стороны, гаджет и правда смотрится крайне привлекательно при таких вот возможностях.