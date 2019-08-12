Морозно-белый Honor 20

Бренд Honor объявил о старте российских продаж специальной версии Honor 20 в морозно-белом цвете (он же Icelandic White). Издание было представлено в России вместе с Honor 20 Pro в конце июля. Как и старшая версия, аппарат построен на Kirin 980, имеет отверстие под 32-Мп фронтальную камеру в левом верхнем углу IPS-экрана, стеклянно-металлический корпус со сканером отпечатка на торце, Quad-камеру с выделенным сенсором под макро-съемку и работает на Magic UI (станет одним из первых, кто получит Magic UI 3 на Android Q). Цена морозно-белого Honor 20 не отличается от других расцветок.Стоимость новинки составит 34000 тысяч рублей.