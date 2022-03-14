Moto E32 замечен на веб-сайте сертификации

Сообщается, что Motorola работает над новым смартфоном в рамках линейки E-серии, он был замечен на различных веб-сайтах сертификации, включая FCC, EEC, Wi-Fi Alliance. Смартфон с номером модели XT2227-1 был добавлен на веб-сайт Wi-Fi Alliance. На веб-сайте также перечислены четыре другие модели — XT2227-2, XT2227-3 и XT2227-4, которые могут быть вариантами одного и того же смартфона.

Согласно отчету, Moto E32 поддерживает подключение двух SIM-карт 4G LTE и поддерживает сети Wi-Fi 2,4 ГГц. Смартфон также имеет батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт. В списке FCC также указаны коды стран для Австралии, Чили, ЕС, Индии, Великобритании и США для аксессуаров зарядки.
Комментарии и отзывы Moto E32
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