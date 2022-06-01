Moto E32s будет представлен в Индии

Motorola незаметно представила Moto E32s в Европе в начале этого месяца, а теперь это бюджетное устройство готовится к поездке в Индию, где оно будет запущено 2 июня.

Устройство поставляется с 6,5-дюймовым сенсорным ЖК-экраном с разрешением 720x1600 90 Гц, чипсетом MediaTek Helio G37, либо 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти, либо 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти, поддержкой расширения microSD, тройной задней камерой с 16-мегапиксельной камерой, основной датчик f/2.2, макрокамера 2 МП и датчик глубины 2 МП, фронтальная камера 8 МП и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 15 Вт. Смартфон работает под управлением Android 12 с My UX от Motorola. Он оснащен разъемом для наушников 3,5 мм, одним динамиком в нижней части, сканером отпечатков пальцев сбоку и водоотталкивающим покрытием, сертифицированным по стандарту IP52 для защиты от брызг. E32s имеет размеры 163,95 x 74,94 x 8,49 мм и весит 185 г. Он будет предлагаться в цветах Slate Grey и Misty Silver.
Смартфон Blackview BL8800 с ИК-камерой появился в продаже…
Компания Blackview выпустила в продажу смартфоны Blackview BL8800 и BL8800 Pro, которые могут похвастатьс…
Samsung выпустила смартфон Galaxy M23 5G…
Samsung выпустила на рынок еще один смартфон — Galaxy M23 5G. На данный момент, новинка представлена ​​то…
Poco F4 и Poco F4 Pro готовятся к выпуску…
На прошлой неделе Poco представила M4 Pro и X4 Pro, и теперь все внимание приковано к флагманской серии F…
Google купила стартам для VR-шлема…
Сегодня руководитель отдела аппаратного обеспечения Google Рик Остерлох подтвердил, что компания приобрел…
Представлен смартфон Motorola Moto G82…
Motorola представила смартфон среднего класса Moto G82 стоимостью 330 долларов. …
Honor Magic4 Pro выходит на глобальный рынок…
Honor Magic4 Pro — новейший флагман независимого бренда, представленный еще в феврале вна мероприятии Mob…
Coolpad готовится к выпуску нового смартфона…
Coolpad может вскоре выпустить новый смартфон в Китае. Предстоящий телефон с номером модели CP07 был серт…
Oppo K10 на Dimensity 8000 Max оценен в $315 …
Компания Oppo представила смартфон K10, который стал первой моделью на рынке с однокристальной системой M…
Обзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камеройОбзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камерой
Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11
Обзор Infinix Smart 6 2/32 ГБ. Недорогой смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Infinix Smart 6 2/32 ГБ. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами
Обзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работыОбзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работы
Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor