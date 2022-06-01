Moto E32s будет представлен в Индии

Motorola незаметно представила Moto E32s в Европе в начале этого месяца, а теперь это бюджетное устройство готовится к поездке в Индию, где оно будет запущено 2 июня.

Устройство поставляется с 6,5-дюймовым сенсорным ЖК-экраном с разрешением 720x1600 90 Гц, чипсетом MediaTek Helio G37, либо 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти, либо 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти, поддержкой расширения microSD, тройной задней камерой с 16-мегапиксельной камерой, основной датчик f/2.2, макрокамера 2 МП и датчик глубины 2 МП, фронтальная камера 8 МП и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 15 Вт. Смартфон работает под управлением Android 12 с My UX от Motorola. Он оснащен разъемом для наушников 3,5 мм, одним динамиком в нижней части, сканером отпечатков пальцев сбоку и водоотталкивающим покрытием, сертифицированным по стандарту IP52 для защиты от брызг. E32s имеет размеры 163,95 x 74,94 x 8,49 мм и весит 185 г. Он будет предлагаться в цветах Slate Grey и Misty Silver.