Moto E5 и его характеристики

2018-08-02, Автор - Мария Шмелева; Продукт - E5; [50]
Компания Moto выпустила в этом году недорогой смартфон. Центральным процессором гаджета служит 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 425. Набор памяти включает внутренний флэш-модуль на 32 ГБ, объем ОЗУ варьируется от 2 до 3 ГБ. Слот microSD позволяет увеличить объем на 128 ГБ.Экран базовой модели Moto E5 имеет диагональ 5,7 дюйма. Старшая модель Moto E5 Plus имеет впечатляюще крупный экран. Его размер составляет 6 дюймов, а разрешение 1440 х 720 пикселей. Камеры имеют оптику на 12 МП и 5 МП. Кроме того, смартфон снабжен мощной батареей на 5000 мАч.Главная камера снабжена сенсором на 13 МП. В арсенале памяти 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ на внутреннем флэш-массиве. Батарея имеет емкость 4000 мАч. О стоимости смартфона пока неизвестно.


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