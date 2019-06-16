Moto E6 и его характеристики

Селфи-камера получит сенсор на 5 МП, а у основная камеры будет оптический модуль на 13 МП. Величина диафрагмы составляет F/2.0.Экранная панель имеет сравнительно небольшой размер 5,45 дюйма и скромное разрешение 1440 х 720 пикселей. При этом рамки, окаймляющие дисплей, кажутся довольно толстыми.Электронная начинка имеет в своей основе мобильный чипсет Snapdragon 430 от Qualcomm. Конфигурация памяти представлена 2 ГБ «оперативки» и встроенным флэш-носителем на 16 ГБ/32 ГБ. Управление приложениями возложено на 9-ю версию операционной системы Android Pie.О стоимости новинки пока неизвестно.