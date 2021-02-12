Moto E7 Power готовится к релизу

Компания Motorola недавно представила в Бразилии смартфон Motorola Moto E6i. Ожидается, что в ближайшие дни компания, принадлежащая Lenovo, выпустит три новых телефона, такие как Moto E7 Power, Moto G10 и Moto G30. И, что неудивительно, перед запуском Moto E7 Power посетил платформу тестирования Geekbench. В характеристиках Geekbench указано, что в телефоне Motorola Moto E7 Power используется чипсет MT67672V / WB (Helio P22) и 4 ГБ оперативной памяти. Список противоречит недавней утечке Winfuture.de, в которой утверждалось, что устройство управляется чипсетом Helio G25. Однако просочившаяся информация, которой поделилась TechnikNews ранее в этом месяце, утверждала, что E7 Power работает на чипсете Helio P22. Вероятно, информация из бенчмарка более правдивая.

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