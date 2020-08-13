Moto E7 стоит 147 долларов

В последнее время мы очень часто рассказываем о различных гаджетах флагманского или среднего уровня, но многие пользователи предпочитают более доступные устройства. К сожалению, большинство производителей топового уровня перестали делать доступные гаджеты, так как с них минимальная прибыль, а шанс провалиться имеется отличный. Однако еще есть на рынке производители, которые активно занимаются развитием в этом направлении, среди которых стоит отметить смартфон Moto E7. Он должен выйти в продажу в самое ближайшее время, при этом у гаджета стоимость всего 147 долларов, достаточно продвинутый дисплей и масса других особенностей, которые приносят потенциальному покупателю удовольствие. И, конечно, за эти деньги ничего лучше не купишь.