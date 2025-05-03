Moto G 2026 показали на первом рендере

Профильный ресурс Android Headlines поделился первым изображением смартфона Motorola Moto G 2026, официальный релиз которого ожидается в конце этого или начале следующего года. Судя по рендеру, аппарат почти не будет отличаться в плане дизайна от предыдущего поколения. Отметим тыльную панель из веганской кожи в цвете Pantone 2376C и блок основной камеры с двумя модулями, датчиком освещенности и вспышкой. Технические характеристики устройства пока не раскрываются.

Напомним, что предшественник в лице Moto G 2025 оснащается 6-нанометровым чипсетом MediaTek Dimensity 6300, 6,7-дюймовым экраном, тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп и макромодулем разрешением 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной зарядки и защитой от влаги в соответствии со степенью IP52.
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