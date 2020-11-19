Moto G Play (2021) засветился на фото

Какое-то время назад компания Motorola достаточно неплохо справлялась с продажами своих смартфонов, но потом оказалось, что производитель просто не может конкурировать с крупными производителями. В итоге компанию сначала продали, теперь вот стараются выйти на прежний уровень и даже делают некие устройства для привлечения внимания аудитории. Проблема этого всего в том, что производитель достаточно долго отсутствовал в топе продаж, так что говорить о каких-либо преимуществах устройства пока что рано. Скорее всего, Moto G Play (2021) будет неплохим устройством среднего класса, но до флагманского уровня продукт точно не дотягивается, что уж говорить о других, более сложных задачах. Вырваться в топ данная модель компании точно не поможет.