Moto G Pure - новый бюджетный телефон

После запуска Moto G50 5G в конце августа Motorola вернулась с еще одним устройством серии G. Последним дополнением к линейке G - присоединился доступный телефон под названием Moto G Pure, отличающийся бюджетной начинкой и дизайном.

Новый Moto G Pure совсем не похож на другие устройства серии Moto G, выпущенные в этом году. Он имеет тот же дизайн, что и устройства Motorola прошлого года, с модулем камеры в форме таблетки и текстурированной задней панелью. Спереди он имеет огромные рамки вокруг дисплея и вырез в виде капли вверху для селфи-камеры.

Moto G Pure не является мощным устройством. Он оснащен 6,5-дюймовым дисплеем HD + с чипом MediaTek Helio G25, 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти. Устройство оснащено двумя камерами на задней панели с основным датчиком на 13 МП и датчиком глубины на 2 МП, а также с одной камерой для селфи на 5 МП.

Смартфон оснащен довольно большой батареей на 4000 мАч, которая в сочетании с бюджетной начинкой должно обеспечить отличное время автономной работы. Телефон поддерживает только проводную зарядку на 10 Вт. Moto G Pure оснащен портом USB Type-C, разъемом для наушников 3,5 мм, поддержкой 4G LTE, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Среди других примечательных особенностей - сертификация IP52, сканер отпечатков пальцев на задней панели, один динамик снизу и два микрофона. Moto G Pure работает под управлением Android 11 из коробки.