Moto G Stylus 2022 получил 50-Мп камеру

Компания Lenovo пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Moto G Stylus 2022, которая оценена от 300 долларов. Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Helio G88, 6,8-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц и поддержкой стилуса, который поставляется в комплекте, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядкой мощностью всего 10 Вт, предустановленной операционной системой Android 11, размерами 170,21:75,9:9,45 мм и массой 216 граммов.