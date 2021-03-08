Moto G10 Power получит аккумулятор на 6000 мАч

Компания Motorola поделилась подробностями о смартфоне Moto G10 Power, который еще не был представлен официально. Итак, главной особенностью устройства станет аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, который позволит смартфону проработать на полном заряде до 23 часов в режиме воспроизведения видео и до 20 часов серфинга в Сети. Смартфон также получит предустановленную операционную систему Android 11, вырез для одинарной селфи-камеры, основную квадрокамеру с главным модулем разрешением 48 Мп, сверхширокоугольным модулем, двумя вспомогательными камерами и функцией Night Vision для качественных снимков в условиях слабой освещенности, сканер отпечатков пальцев, разъем USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников.