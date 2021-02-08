Moto G30 как Capri Plus

Мы знаем G30 как Capri Plus. Так как это лучшая версия Moto G10 с 6,5 дюймовым экраном с разрешением HD+ и частотой 90 Гц. На дисплее есть выемка в виде капли для 13-мегапиксельной фронтальной камеры.

Moto G30 будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 662 в сочетании с 4/6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт MicroSD.

Другие функции этого телефона будут включать в себя четырехкамерную камеру 64 МП (широкий) + 13 МП (сверхширокий) + 2 МП (макро) + 2 МП (глубина), клавишу Google Assistant, разъем для наушников 3,5 мм, двойной -SIM, USB Type-C, NFC, Android 11, аккумулятор 5000 мАч и быстрая зарядка 20 Вт. Moto G30 будет продаваться в двух цветах: Phantom Black и Pastel Sky по цене 179,99 евро.