Moto G30 получает обновление Android 12

Сегодня Moto G30 начала получать обновление Android 12, развертывание началось в Бразилии, которая является одним из самых важных рынков для Motorola.

Пользователи Moto G30 сообщают, что получили уведомление об обновлении. Это новое программное обеспечение размером 1,09 ГБ, и оно обозначено как версия S0RCS32.41-10-9-2. В настоящее время обновление доступно только для версии бразильского Moto G30 с двумя SIM-картами, с номером модели XT2129-1-DS. Помимо всех плюсов, которые содержит Android 12, обновление также поставляется с исправлениями безопасности от февраля 2022 года. С опозданием на месяц, но все же неплохо для смартфона среднего класса. В скором времени обновление поступит и на другие мировые рынки.
Комментарии и отзывы Moto G30
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