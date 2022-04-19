Moto G52 дебютирует в Индии 25 апреля

Moto G52 будет запущен 25 апреля в Индии, согласно тизеру, опубликованному Motorola в Twitter.

Телефон будет предлагаться в двух разных цветовых вариантах Charcoal Grey и Porcelain White и ​​будет оснащен pOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (1080x2400 пикселей) и с частотой обновления 90 Гц. В телефоне также будет боковой датчик отпечатков пальцев. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 12. Под капотом у него Qualcomm Snapdragon 680 в сочетании с графическим процессором Adreno 610 и 4 ГБ оперативной памяти. Moto G52 предлагает 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 1 ТБ с помощью карты microSD. Новый Moto G52 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки TurboPower мощностью 30 Вт. Устройство имеет систему камер с основной камерой на 50 МП и фронтальной камерой 16 МП.

Информация о ценах на смартфон в Индии на данный момент неизвестны.
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