Moto G53 готовится к релизу с отличными характеристиками

Смартфон нового поколения предоставит потенциальному покупателю дисплей с диагональю 6,7 дюйма при стандартном разрешении 2400 на 1080 точек и частоте обновления дисплея в 120 Гц. Это очень качественный дисплей, который обычно можно встретить разве что у флагманских смартфонов за тысячу долларов, но Moto G53 будет куда более доступным решением. Также стоит отметить, что производитель оснастил смартфон основной камерой на 50 Мп с качественным сенсором, так что потенциальный покупатель устройства должен получить действительно качественный гаджет для путешествий, мобильной фотографии, развлечений и даже видеоигр. К сожалению, до официального анонса говорить о стоимости новинки не приходится, но этот смартфон точно не будет дорогим.