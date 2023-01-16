Moto G53 готовится к релизу с отличными характеристиками

Многие пользователи, вероятно, уже и забыли о существовании смартфонов компании Motorola, хотя на самом деле компания работает и достаточно активно, просто не над флагманами за баснословные деньги. На текущий момент фокус производителя сместился в сторону смартфонов среднего класса, которые при конкурентной цене могут похвастаться достаточно привлекательными характеристиками — а большинству покупателей на самом деле большего и не требуется. Всё, что вам необходимо, это хороший смартфон с производительным железом и качественным дисплеем за хорошую цену, правда? И недавно слитый в сеть Moto G53 должен именно эти преимущества и предоставить, потому что производитель работает именно в этом направлении.

Смартфон нового поколения предоставит потенциальному покупателю дисплей с диагональю 6,7 дюйма при стандартном разрешении 2400 на 1080 точек и частоте обновления дисплея в 120 Гц. Это очень качественный дисплей, который обычно можно встретить разве что у флагманских смартфонов за тысячу долларов, но Moto G53 будет куда более доступным решением. Также стоит отметить, что производитель оснастил смартфон основной камерой на 50 Мп с качественным сенсором, так что потенциальный покупатель устройства должен получить действительно качественный гаджет для путешествий, мобильной фотографии, развлечений и даже видеоигр. К сожалению, до официального анонса говорить о стоимости новинки не приходится, но этот смартфон точно не будет дорогим.
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