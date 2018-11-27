Moto G7 Play получает сертификат FCC

Moto G7 Play прошел сертификацию FCC, раскрыв некоторые характеристики телефона. Он имеет одну основную камеру со светодиодной вспышкой и датчик отпечатков пальцев на задней панели с логотипом Moto. Порт micro USB был заменен USB Type-C Port. Он поставляется как с одной или двумя SIM-картами, а в версии с двумя SIM-картами имеются выделенные слоты для SIM-карты и microSD, расположенные в одном лотке.

Сайт сертификации FCC также раскрывает 1,8 ГГц Octa-Core Snapdragon 632 14nm Mobile Platform с графическим процессором Adreno 506, в предшественнике использовался Snapdragon 430 SoC, аккумулятор на 3000 мАч стал меньшего объема, в сравнении с 4000mAh на G6 Play.

Moto G7 Play появится в черном и синем исполнении. Он может выйти официально в декабре или в январе вместе с Moto G7 и G7 Plus.