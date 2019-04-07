Motorola недавно представила свою новую серию G7, которая состоит не менее чем из четырех устройств. За прошедшие годы серия Moto G завоевала отличную репутацию в доступном среднем сегменте рынка смартфонов. В этом году, в дополнение к «обычным» версиям G7 и G7 Plus, были добавлены две другие модели: Moto G7 Power и Moto G7 Play.

Модель G7 Power предназначена для пользователей для которых срок службы батареи важен.

А Moto G7 Play - это модель начального уровня, которая продается по низкой цене - 150 евро.