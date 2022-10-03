Moto G72 со 120-Гц OLED-экраном оценили в $230

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G72, которая оценена в Индии в 230 долларов. Новинку оснастили 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10 и полным охватом цветовой палитры DCI-P3, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G99, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 33-Вт зарядки, подэкранным дактилоскопом, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, корпусом толщиной 7,9 мм, массой 160 г и предустановленной операционной системой Android 12.