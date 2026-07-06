Moto G77 Power показали на пресс-рендерах

Компания Motorola опубликовала официальные изображения и подробности о характеристиках смартфона Moto G77 Power, который будет представлен в Индии уже 8 июля. Итак, аппарат оснастят 6,72-дюймовым экраном LCD с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью HBM 1050 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6400, 4 или 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X, 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и 6-Вт обратной проводной зарядок, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYTIA 600) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, предустановленной ОС Android 16, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, корпусом толщиной 8,89 мм и массой 215 граммов, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, 3,5-мм аудиогнездом и боковым дактилоскопом.

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