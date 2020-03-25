Moto G8 Power Lite получит ценник 190 евро и процессор MediaTek Helio P35

2020-03-25, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Moto G8 Power Lite; [52]
Смартфон Moto G8 Power Lite получит 6.5 дюймовый дисплей с каплевидным вырезом для 8 Мп фронтальной камеры, и разрешение экрана HD+.

За производительность смартфона будет отвечать процессор MediaTek Helio P35 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 10 ВТ.

Также смартфон получит основную камеру с тремя модулями: 16 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Поставляться новинка будет на старой версией операционной системы Android 9 Pie, но без всяких оболочек.

Компания должна выпустит смартфон Moto G8 Power Lite в апреле месяце с ценником в 190 евро.

Комментарии и отзывы Moto G8 Power Lite
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