Moto G8 Power появляется на GeekBench

У компании Motorola 23 февраля состоится мероприятие, посвященное выпуску новых смартфонов и G8 Power станет одним из них. Список Geekbench подтвердил, что телефон будет поставляться с 4 ГБ ОЗУ и Android 10. К сожалению, список не раскрывает много. Но предыдущие слухи подсказали некоторые характеристики телефона.

Ожидается, что телефон будет оснащен Qualcomm Snapdragon 665, 6,36-дюймовым FullHD IPS дисплеем, четырьмя камерами на задней панели (16 МП + 8 МП + 8 МП + 2 МП) и мощный аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 18 Вт.